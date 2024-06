Segunda-feira amanheceu ensolarada no Rio - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Segunda-feira amanheceu ensolarada no RioReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 10/06/2024 10:33 | Atualizado 10/06/2024 10:48

Rio - A segunda-feira (10) amanheceu ensolarada no Rio e a cidade deve permanecer com tempo estável ao longo de toda a semana, segundo a previsão. Até sexta-feira (14), o céu vai continuar com poucas nuvens e sem chuva. Já os ventos estarão fracos a moderados.



A mínima prevista para esta segunda (10) é de 16°C e máxima de 32°C.

fotogaleria

Na terça-feira (11), em função da atuação de um sistema de alta pressão, os termômetros vão permanecer estáveis, entre 18°C e 31°C. Na quarta-feira (12) a máxima também será de 31°C e a mínima prevista é de 16°C.



Já na quinta (13), os termômetros poderão chegar a 33°C, com mínima de 17°C. Na sexta-feira (14) a temperatura deve variar entre 18°C e 33°C.