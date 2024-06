Ciclistas realizaram manobras perigosas em vias movimentadas do Rio - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 10/06/2024 14:34

Rio - Um grupo de ciclistas promoveu um 'rolezinho' por vias movimentadas das zonas Norte, Sul e do Centro do Rio, neste domingo (9). Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver dezenas de pessoas reunidas próximo à Quinta da Boa Vista, na Zona Norte, passando pela Avenida Rei Pelé, depois pela pela Presidente Vargas, no Centro. Na sequência elas pegam o Túnel Santa Bárbara e chegam à Avenida Atlântica, em Copacabana, na Zona Sul.

Ciclistas promovem 'rolezinho' de bicicleta por vias movimentadas das zonas Norte, Sul e do Centro da cidade, neste domingo (9). Vídeo do grupo passando pelo Túnel Santa Bárbara viralizou



Os vídeos foram gravados pelos próprios ciclistas, que aparecem empinando bicicletas e realizando manobras em meio aos carros.

