Neilon dos Santos Alves morreu após passar mal durante treinamento em Campo GrandeReprodução

Publicado 10/06/2024 16:56 | Atualizado 10/06/2024 17:09

Rio - Um fuzileiro naval da Marinha morreu depois de passar mal durante um treinamento no Complexo Naval Guandu do Sapê, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, na última sexta-feira (7). A Marinha investiga o caso.

O cabo Neilon dos Santos Alves, natural da Bahia, estava no Rio para realização do Curso Especial de Comandos Anfíbios. Segundo a Marinha, o militar passou mal no momento da atividade e foi atendido prontamente por uma equipe médica.

Em seguida, o fuzileiro foi encaminhado para o Hospital Naval Marcílio Dias, no Lins de Vasconcelos, na Zona Norte do Rio, onde não resistiu.

Em nota, a Marinha informou que está apurando sobre as causas e circunstâncias da morte de Neilon. Além disso, a corporação destacou que está prestando toda a assistência social, psicológica e religiosa à família da vítima.

O Curso Especial de Comandos Anfíbios é um treinamento voltado para a tropa de elite da Marinha. Iniciado em 1972, a atividade possui diversas etapas e intensifica habilidades como: comando de tropas em operações especiais, reconhecimento de terrenos hostis e guia avançado.