Imóvel fica na Rua Doutor Feliciano Sodré, próximo à prefeitura da cidade - Reprodução / Redes sociais

Imóvel fica na Rua Doutor Feliciano Sodré, próximo à prefeitura da cidadeReprodução / Redes sociais

Publicado 11/06/2024 09:04 | Atualizado 11/06/2024 09:59

Rio - Um incêndio atingiu, na manhã desta terça-feira (11), um imóvel comercial na Rua Doutor Feliciano Sodré, próximo à prefeitura da cidade, no Centro de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, não há vítimas no local.