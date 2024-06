Investigações foram conduzidas por agentes da 41ª DP (Tanque) - Google Maps / Reprodução

Publicado 11/06/2024 13:07

Rio - Policiais civis prenderam, nesta segunda-feira (10), em Campo Grande, na Zona Oeste, um homem acusado de roubar mais de R$ 10 mil de uma prostituta. O bandido, que soma mais de 20 passagens por extorsão e estelionato, estava foragido.



Segundo a Polícia Civil, na denúncia, a vítima relatou que recebeu o criminoso em casa para "prestar serviços" e, quando pediu que fizesse o pagamento, ele sacou uma pistola, a amarrou e ainda tapou sua boca com uma fita. O crime ocorreu em agosto de 2023.



Logo depois, o homem pegou o celular da vítima e transferiu o dinheiro, além de roubar mais R$ 50 em espécie. O bandido foi encontrado em um condomínio na Zona Oeste.



Ainda de acordo com a Civil, quando os policiais chegaram ao apartamento, nesta segunda, o criminoso tentou fugir, pulando para o playground do prédio, onde se escondeu no freezer do salão de festas.

Depois de ser detido, ele foi encaminhado a um hospital, por conta dos ferimentos da fuga. A identidade não foi divulgada.



A prisão foi conduzida por agentes da 41ª DP (Tanque), que apreenderam, ainda, uma réplica de pistola.