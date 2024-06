Os dois foram presos no bairro Almerinda, em São Gonçalo - Reprodução

Os dois foram presos no bairro Almerinda, em São GonçaloReprodução

Publicado 11/06/2024 12:46

Rio - Dois homens foram presos, nesta terça-feira (11), suspeitos de aplicar o golpe do empréstimo em São Gonçalo, na Região Metropolitana, durante a operação "Investimento de araque", realizada pela Polícia Civil dos estados do Rio de Janeiro, Amazonas e Pará.

Jorge Luiz Guimarães Araújo Dias e Farley Felipe de Araújo da Silva foram presos na Rua Sargento Fernando Fontes, no bairro Almerinda. Contra eles, havia mandados de prisão em aberto, expedidos pela 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém/TJPA, pelos crimes de estelionato e associação criminosa.De acordo com as investigações, a organização criminosa atuava aplicando golpes milionários através de criptomoedas nos três estados. No total, a quadrilha teria movimentado mais de R$ 15 milhões em dois anos de atividade.O grupo fez mais de 50 vítimas. Em 2022, diversos boletins de ocorrência foram registrados contra a empresa Lotus Business Consigned - usada pelos criminosos - que estaria aplicando golpes em Belém, no Pará.Os consultores de venda da empresa procuravam pessoas, apresentando a Lotus como uma intermediadora financeira, que investiria valores das vítimas e repassaria parte da rentabilidade a estas.Dessa forma, as vítimas eram convencidas a fazer empréstimos em seus bancos particulares e a passar esses valores para a Lotus, que no ato de recebimento pagaria um valor, a título de rentabilidade, se comprometendo a arcar com as parcelas dos empréstimos e a quitar o saldo devedor quando o cliente finalizasse o contrato.Porém o cliente não conseguia finalizar o contrato e quando resolvia não renovar, a empresa deixava de pagar as parcelas e, dessa forma, a vítima ficava tendo que arcar com todo saldo devedor do empréstimo.Na operação, foram cumpridos três mandados de prisão preventiva, sendo dois em São Gonçalo e um em Manaus/AM, e um de busca e apreensão, em Ananindeua/PA. Além de Jorge Luiz e Farley, são investigados Loyanne Praiano Travassos e Sandro Soares da Silva Júnior.Jorge Luiz e Farley foram encaminhados à Seap, onde ficarão à disposição da Justiça.