Caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) - Pedro Ivo / Agência O Dia

Caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG)Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 11/06/2024 13:24

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (10), dois homens suspeitos de participar de um homicídio em Niterói, na Região Metropolitana, após um desentendimento durante a compra de uma motocicleta.



Jair da Silva Costa Filho e Luciano Júnior Mendonça, conhecido como “J”, são acusados de participação no assassinato de Hugo Borges Ribeiro em setembro do ano passado. O crime ocorreu no bairro Engenho do Mato.



Os dois tiveram um desentendimento com a vítima envolvendo a compra e multas de uma motocicleta. Segundo as investigações, Jair atraiu Hugo para um local conhecido como "Boca do 21".



A vítima foi morta a tiros por traficantes chefiados por "J", que é apontado como líder da facção criminosa que atua na localidade.



Jair foi preso nesta segunda no Engenho do Mato, e Luciano já estava preso, respondendo por outro assassinato. Contra eles, os policiais cumpriram dois mandados de prisão temporária por homicídio qualificado.

O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).