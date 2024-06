Cerca de cinco veículos tiveram o para-brisa quebrado; policiamento foi reforçado na região - Redprodução

Publicado 16/06/2024 13:39 | Atualizado 16/06/2024 13:47

Rio - Cerca de cinco carros foram apedrejados na noite desta quinta-feira (13), ao passarem pela Transolímpica, na altura da estação Outeiro Santos, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. Alguns veículos tiveram o para-brisa quebrado e a lataria danificada e precisaram parar no acostamento da via.



Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento após o ataque, com os motoristas reclamando da ação inesperada. Nas imagens, os carros aparecem com danos na lataria e os vidros quebrados.



"Os caras lá de dentro do mato jogando pedra nos carros, o para-brisa quebrado, aqui na Outeiro Santos, na Transolímpica. Tá precisando de segurança, os vagabundos de dentro do mato estão jogando pedra nos carros. Cadê a segurança?", reclama um dos motoristas que teve o veículo atingido.

A concessionária ViaRio, que administra a via, informou que há grades de proteção nas áreas de atuação da concessionária. Eles acrescentaram ainda que as pedras foram arremessadas de um terreno privado, e que, após o ocorrido, a Polícia Militar foi acionada.

Segundo a PM, o Batalhão de Polícia em Vias Expressas (BPVe) tomou conhecimento do caso e reforçou o policiamento no local.