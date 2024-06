Com os suspeitos feridos, PMs apreenderam dois fuzis - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 16/06/2024 12:05 | Atualizado 16/06/2024 13:21

Rio - Um criminoso ficou ferido ao pular de uma ribanceira, na madrugada deste domingo (16), quando fugia de policiais militares. O caso aconteceu quando agentes atuavam no bairro da Vila Leopoldina, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e houve troca de tiros. Na ação, um outro suspeito acabou sendo baleado e as armas deles apreendidas.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) estiveram na Rua Teresópolis para evitar que criminosos colocassem barricadas na via e foram recebidos a tiros. Houve confronto e, após os disparos, um suspeito baleado foi localizado. Em seguida, os PMs realizaram buscas e um novo tiroteio teve início. Para fugir dos agentes, um bandido pulou de uma ribanceira e acabou ferido.

Um dos criminosos foi socorrido para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sarapuí e o outro para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), no mesmo município. Com eles, dois fuzis foram apreendidos. O caso foi registrado na 59ª DP (Duque de Caxias).