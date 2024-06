Corrida das Poderosas reuniu mulheres de várias idades e municípios - Agência O Dia / Pedro Teixeira

Corrida das Poderosas reuniu mulheres de várias idades e municípiosAgência O Dia / Pedro Teixeira

Publicado 16/06/2024 13:07 | Atualizado 16/06/2024 14:04

Rio – A 2ª Etapa da Corrida das Poderosas 2024 aconteceu na manhã deste domingo (16), na Praça Mauá, Região Central, com corredoras de várias partes do estado do Rio. A prova exclusivamente feminina teve percurso de 4km para corrida e caminhada, com largada próxima ao Museu de Arte do Rio (MAR).

A professora Simone Ferreira, de 51 anos, mora em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e veio ao Rio para correr ao ar livre pelas paisagens da cidade. Ela afirmou que o clima da Corrida das Poderosas é diferente de uma corrida mista, com homens e mulheres: "A diversão é garantida. A mulherada está participando cada vez mais da corrida de rua. E no final é uma festa, porque elas são muito animadas, e a organização proporciona um momento muito agradável, com música, sorteios, premiação por faixa etária, valorizando muito as atletas", contou, animada.

De Mesquita, também na Baixada, 47 mulheres e amigas participaram juntas da corrida. Elas fazem parte do grupo Papa-léguas, que reúne corredoras da cidade, que se deslocam juntas da Baixada Fluminense para outros lugares do Rio de Janeiro para correr e cuidar da saúde. Há dois anos elas participam da Corrida das Poderosas: "Ficamos mais à vontade nas corridas femininas, tanto no estilo de roupa quanto a dançar e participar das brincadeiras. Quando tem homens, as mulheres ficam retraídas, com medo de ficarem se expondo", disse Sandra Alves, uma das fundadoras do grupo.

Com o mesmo intuito de melhorar a saúde pensando no fortalecimento do sistema cardíaco que Bruna Ferreira, de 28 anos, começou a incluir a corrida na rotina de atividade física. Até então, a gerente de recursos humanos e consultora tributária se dedicava apenas ao crossfit. A Corrida das Poderosas foi a sua primeira prova de rua: "Eu tenho ansiedade, e dentro do percurso eu consegui sentir uma paz incrível e curtir a vista e a corrida", afirmou.

Bruna só soube que iria participar da prova neste sábado (15), às 20h, quando as amigas contaram que a inscreveram. Elas viajaram de Itaguaí, na Região Metropolitana, para a corrida: "Eu amei! Uma vibe incrível, uma vista maravilhosa, fora que a gente percebe a união das mulheres, vê que uma puxa a outra e que a mulherada está com tudo!", ressaltou, empolgada.

A localização é um atrativo da Corrida das Poderosas. Simone escolheu a prova para estar no Rio de Janeiro e aproveitar para passear: "O Rio de Janeiro tem lugares lindíssimos. Todo domingo participo de uma corrida diferente para fazer um tour pela cidade. Antes de começar a correr, eu só conhecia Duque de Caxias, pelo fato de morar e trabalhar no município. Não tinha muita oportunidade de passear pelo Rio de Janeiro. Agora é diferente".