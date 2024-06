Leandro Batista foi encontrado no bairro São Domingos, em Niterói - Reprodução

Leandro Batista foi encontrado no bairro São Domingos, em NiteróiReprodução

Publicado 16/06/2024 13:04 | Atualizado 16/06/2024 13:40

Niterói - Agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) prenderam, neste sábado (15), Leandro Batista de Azevedo da Silva, o Esbugalhado. Ele é suspeito de um homicídio no alto do Morro do Castro, em Niterói, Região Metropolitana do Rio, em 2022. Outros dois acusados já estão presos. Segundo a Polícia Civil, o caso foi concluído.

As investigações apontam que o preso era traficante na região, mas foi expulso em 2023 após roubar moradores. Posteriormente, Leandro passou a integrar o tráfico de drogas do Parque União e, em seguida, do Complexo da Alma, em São Gonçalo, também na Região Metropolitana.

Os policiais também cumpriram contra o suspeito um mandado de prisão preventiva por associação ao tráfico. Ele foi localizado no bairro São Domingos, em Niterói, após monitoramento e diligências da unidade.

Na quinta-feira (13), Leonardo Santos Felipe Aguinelo e Paulo Cezar Santos da Conceição, também envolvidos no homicídio, já haviam sido presos pelos agentes.