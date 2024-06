Jardim tem objetivo de aumentar a área permeável do canal - Divulgação / suprefeitura da Zona Sul

Publicado 17/06/2024 13:03

Rio - Mudas de flores e arbustos foram plantadas às margens do canal da Avenida Visconde de Albuquerque, no Leblon, na Zona Sul do Rio, com objetivo de formar um jardim para evitar alagamentos. O plantio está sendo feito no trecho entre Avenida Bartolomeu Mitre e a Praça Sibelius.



Segundo a subprefeitura da Zona Sul, que está à frente das atividades, o jardim aumenta a área permeável do canal e, assim, facilita a infiltração da água da chuva.



"Esse plantio vai deixar o ambiente mais bonito e mais eficiente em relação a permeabilidade do canal, o que vai ao encontro das iniciativas que atuam para mitigar os efeitos da crise climática", ressalta o subprefeito da Zona Sul, Bernardo Rubião.



O órgão também pontuou que outras jardineiras do mesmo tipo serão construídas próximas à Escola Estadual André Maurois, também no Leblon.



A Fundação Rio-Águas é responsável pelo plantio, que faz parte da iniciativa de recuperação da estrutura do canal de mais de 1.400 metros de extensão da avenida, que também está passando por obras nas calçadas.

O projeto está previsto para ser concluído na segunda quinzena de julho e seu custo foi de R$ 3,3 milhões, de acordo com a subprefeitura.