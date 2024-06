Segunda-feira (17) é marcada por calor e céu aberto no Rio - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 17/06/2024 15:35

Rio - A semana começou com calor e céu aberto no município do Rio. A segunda-feira (17) foi marcada por temperaturas elevadas já pela manhã, com termômetros marcando 31,5°C na estação da Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade. Devido a atuação de uma massa de ar seco, o clima na capital fluminense permanecerá quente e sem previsão de chuva nos próximos dias.

Segundo o sistema Alerta Rio, a segunda-feira será de ventos fracos a moderados e temperatura elevada, com máxima de 34°C e mínima de 18°C. No período da tarde, a umidade relativa do ar poderá apresentar valores entre 21% e 30% em alguns pontos da cidade, o que representa um nível baixo.

Devido ao tempo seco, as autoridades recomendam alguns cuidados, como beber água regularmente; usar protetor solar; evitar exercícios físicos ao ar livre entre 10h e 16h; utilizar soro nos olhos e nariz para evitar ressecamento; manter os ambientes arejados e não queimar lixo e mato.

Previsão para a semana

Ainda de acordo com o Sistema Alerta Rio, a expectativa é que nos próximos dias o clima seja parecido. Nesta terça-feira (18), o céu deve permanecer claro e as temperaturas estáveis. Sem previsão de chuva, os termômetros podem marcar entre 18°C e 34°C. Cenário que deve se repetir na quarta-feira (19), com temperaturas variando entre 17°C e 34°C.

Na quinta-feira (20), a previsão é que a temperatura se mantenha estável durante o dia, com mínima de 16°C e máxima de 34°C. Entretanto, mesmo sem expectativa de chuva, o clima deve começar a mudar à noite, com algumas nuvens encobrindo o céu.

Já na sexta-feira (21), espera-se um céu parcialmente nublado e uma leve queda na temperatura, que deve ter mínima de 15°C e máxima de 31°C. Apesar do clima mais ameno, não há previsão de chuva na cidade.