Policiais durante ação no Complexo da Maré - Reprodução

Policiais durante ação no Complexo da MaréReprodução

Publicado 18/06/2024 16:00 | Atualizado 18/06/2024 17:15

Rio - A Polícia Civil realizou, na tarde desta terça-feira (18), uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão em lojas de roupas em diversos pontos da Região Metropolitana do Rio. Durante uma das ações, na comunidade Parque União, no Complexo da Maré, moradores relataram que houve troca de tiros e uma pista da Avenida Brasil precisou ser fechada. Os agentes também estiveram na Rocinha, na Zona Sul, e Nova Iguaçu, na Baixada.

As equipes da Delegacia de Roubos e Furto de Cargas (DRFC) cumpriram três mandados de busca e apreensão e prenderam um empresário por receptação qualificada.

A investigação começou depois de uma sequência de roubos de carga de alto valor, especialmente de roupas de grifes famosas. Em um dos assaltos, o prejuízo estimado foi de mais de R$ 3 milhões em itens de vestuário. Os crimes são praticados por bandidos ligados a uma facção criminosa, que contam com informações privilegiadas de funcionários das transportadoras que repassam detalhes da carga.

De acordo com a Polícia Civil, as mercadorias eram distribuídas no interior das comunidades e levadas também para venda junto a receptadores diversos, principalmente donos de loja dentro e fora da região. Segundo os policiais, existe um grupo criminoso organizado que atua na Nova Holanda e Parque União, com ramificações na Rocinha e em comunidades da Baixada Fluminense.

Na primeira etapa da investigação, foram expedidos cinco mandados de busca e apreensão, sendo um deles direcionado a uma loja de um shopping no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste. Na ação, foram recuperadas diversas roupas de grife que foram roubadas.