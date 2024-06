Enterro de Rafael Wolfgramm Dias lotou o Cemitério Jardim da Saudade - Pedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 18/06/2024 16:22 | Atualizado 18/06/2024 17:19

Rio - O sargento Rafael Wolfgramm Dias, 37 anos, foi sepultado na tarde desta terça-feira (18) no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio. Durante a cerimônia, um helicóptero despejou rosas sobre as diversas pessoas que lotaram o cemitério. Colegas de farda e amigos levaram bandeiras do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e cantaram o hino do Flamengo, time do homenageado.

Rafael morreu na noite de domingo (16), depois de ficar cinco dias internado no Hospital Federal de Bonsucesso por ter sido baleado durante operação do Bope no Complexo da Maré. Além dele, o sargento Jorge Galdino Cruz e quatro suspeitos morreram na incursão e 24 foram presos na última terça-feira.

"Você foi forte, nós vimos o quanto você estava ali, lutando pela sua vida, com anseio de voltar para casa. Deus é fiel e sabe de todas as coisas, sei que você recebeu nossas orações naquele hospital, sei que Deus estendeu os braços a você. Lembraremos de você assim, um homem forte e guerreiro! Te conheço desde criança, e sei o cara amigo e parceiro que você é. Um cara alegre, que ia treinar todo dia e me dava oi, um cara que tinha amor pela profissão, que amava a vida", publicou uma amiga após a notícia da morte.