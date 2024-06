Rafael Wolfgramm Dias, 37 anos, morreu na noite de domingo (16) - Divulgação

Rafael Wolfgramm Dias, 37 anos, morreu na noite de domingo (16)Divulgação

Publicado 17/06/2024 10:43 | Atualizado 17/06/2024 10:52





Internado desde a última terça-feira (11) no Hospital Federal de Bonsucesso, Wolfgramm morreu no fim da noite de domingo (16). Flamenguista e morador de Itaguaí, na Região Metropolitana, nas redes sociais ele colecionava fotos com o filho e amigos. Orgulhoso da profissão, o PM também já atuou no Programa Segurança Presente da sua cidade.



Durante sua internação, familiares chegaram a organizar campanhas para doação de sangue, além de mobilizarem correntes de oração pela recuperação do agente.



Ainda nas redes sociais, amigos lamentaram a morte. "Você foi forte, nós vimos o quanto você estava ali, lutando pela sua vida, com anseio de voltar para casa. Deus é fiel e sabe de todas as coisas, sei que você recebeu nossas orações naquele hospital, sei que Deus estendeu os braços a você. Lembraremos de você assim, um homem forte e guerreiro! Te conheço desde criança, e sei o cara amigo e parceiro que você é. Um cara alegre, que ia treinar todo dia e me dava oi, um cara que tinha amor pela profissão, que amava a vida", disse uma amiga.

Rio - Rafael Wolfgramm Dias, 37 anos, sargento do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), era militar há 16 anos. Ele é o segundo agente morto após ser baleado durante operação no Complexo da Maré, na Zona Norte, e deixa mulher e um filho. Na ação, outros quatro suspeitos morreram e 24 foram presos.Internado desde a última terça-feira (11) no Hospital Federal de Bonsucesso, Wolfgramm morreu no fim da noite de domingo (16). Flamenguista e morador de Itaguaí, na Região Metropolitana, nas redes sociais ele colecionava fotos com o filho e amigos. Orgulhoso da profissão, o PM também já atuou no Programa Segurança Presente da sua cidade.Durante sua internação, familiares chegaram a organizar campanhas para doação de sangue, além de mobilizarem correntes de oração pela recuperação do agente.Ainda nas redes sociais, amigos lamentaram a morte. "Você foi forte, nós vimos o quanto você estava ali, lutando pela sua vida, com anseio de voltar para casa. Deus é fiel e sabe de todas as coisas, sei que você recebeu nossas orações naquele hospital, sei que Deus estendeu os braços a você. Lembraremos de você assim, um homem forte e guerreiro! Te conheço desde criança, e sei o cara amigo e parceiro que você é. Um cara alegre, que ia treinar todo dia e me dava oi, um cara que tinha amor pela profissão, que amava a vida", disse uma amiga.

"Descanse em paz guerreiro! Lutou muito, mas infelizmente perdemos o guerreiro do Bope baleado no Complexo da Maré. Meus sentimentos aos familiares e amigos. Infelizmente começamos o dia com a triste notícia da partida do companheiro do Bope baleado no Complexo da Maré", comentou outro.

Até o momento, não há informações sobre o enterro.

Ataque aos PMs



Segundo a Polícia Militar, a operação tinha o objetivo de localizar e prender criminosos envolvidos em roubos de veículos nas vias expressas na região do Complexo da Maré. Na ocasião, agentes do Bope realizavam patrulhamento em busca do esconderijo das lideranças do grupo criminoso, quando foram a tacados por homens armados que atiraram contra a equipe . O sargento Jorge Galdino Cruz, de 32 anos, morreu na ação, enquanto o Wolfgramm e outro agente ficaram feridos.