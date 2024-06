Manifestantes interditam Rua Barão de Petrópolis com caçambas e fogo - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 19/06/2024 12:10 | Atualizado 19/06/2024 15:01

Rio - Uma das principais vias do Rio Comprido, na Região Central do Rio, a Rua Barão de Petrópolis, foi interditada por uma manifestação, na manhã desta quarta-feira (19). Criminosos sequestraram um ônibus da linha 133 (Largo do Machado x Terminal Gentileza) para utilizarem como barricada.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a rua fechada, também, por caçambas incendiadas. Segundo a Polícia Militar, os protestos foram uma represália a uma operação da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil contra o Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a rua fechada, também, por caçambas incendiadas. Segundo a Polícia Militar, os protestos foram uma represália a uma operação da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil contra o tráfico de drogas no Morro do Fallet-Fogueteiro, comunidade localizada entre o Rio Comprido e Santa Teresa, também nesta quarta-feira (19).

A PM afirmou que um grupo de moradores da comunidade, a mando do crime organizado, atravessou um ônibus na Rua Barão de Petrópolis e ateou fogo em objetos que estavam no interior de caçambas de lixo na região. De imediato, um veículo blindado do 4° BPM (São Cristóvão) foi deslocado para o local da ocorrência. A via foi desobstruída e o policiamento reforçado na região.

Durante a operação da Polícia Civil que motivou o protesto, um suspeito de pertencer ao tráfico de drogas foi baleado. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele, um fuzil foi apreendido.

No X (antigo Twitter), o Onde Tem Tiroteio (OTT) registrou que a operação policial começou às 8h, com relatos de tiroteio e blindados circulando pela região. Vídeos também mostram moradores da comunidade carregando o corpo do homem baleado.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), a Rua Barão de Petrópolis foi liberada no início da tarde. Segundo a Rio Ônibus, o veículo sequestrado também já foi retirado, e a linha 133 opera com desvio de rota na região.

Procurada, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ressaltou que as unidades que atendem a área estão funcionando regularmente, no entanto, os atendimentos domiciliares estão suspensos. Já a Secretaria Estadual de Educação (SME) informou que nenhuma escola da rede precisou ser fechada.