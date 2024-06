Governo do Rio envia projeto de lei à Alerj para o pagamento do abono-fundeb - Foto: Divulgação

Publicado 20/06/2024 11:58 | Atualizado 20/06/2024 12:20

Rio - A Assembleia Legislativa do Estado do Rio suspendeu, na manhã desta quinta-feira (20), a sessão por conta de problemas no fornecimento de internet e queda no sistema interno da Casa. A reunião do Conselho de Ética para votar o processo disciplinar da deputada Lucinha (PSD) estava mantida para 14h até a última atualização deste texto. O colegiado vai decidir se o processo que pode culminar na cassação da parlamentar seguirá para o plenário da Casa.

Na ordem do dia para a manhã desta quinta-feira estavam seis projetos. Entre eles, em segunda discussão, o Projeto de Lei 86/23, que propõe o "Programa Além dos Olhos" para identificar abusos em crianças e adolescentes, do deputado Otoni de Paula Pai (MDB), que faleceu no final de maio, e da deputada Índia Armelau (PL). Em primeira discussão, seriam apreciados os seguintes projetos: a criação de um banco de dados de pedidos de remoção da Polícia Civil, da deputada Martha Rocha (PDT); o Projeto de Lei 211/23, do deputado Rodrigo Amorim (PTB), que assegura o transporte de animal de assistência emocional e animal de serviço nas cabines das aeronaves em voos operados no estado do Rio, entre outros.