A ação surgiu de uma parceria entre a maternidade e o HemorioEdu Kapps/SMS

Publicado 20/06/2024 10:53 | Atualizado 20/06/2024 10:55

Rio - O Hospital Maternidade Herculano Pinheiro, em Madureira, na Zona Norte do Rio, promove, nesta sexta-feira (21), uma campanha de doação de sangue, que será realizada no auditório do Mercadão de Madureira, vizinho à unidade de saúde, das 10h às 15h.



A ação surgiu de uma parceria entre a maternidade e o Hemorio, responsável por fornecer sangue para mais de 200 hospitais da rede pública do Rio de Janeiro.