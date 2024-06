Peritos constataram que os alimentos estavam impróprios para consumo - Divulgação

Publicado 20/06/2024 09:01

Rio - A Polícia Civil apreendeu uma tonelada de alimentos impróprios para consumo em um grande frigorífico na Rua Palas, Pavuna, Zona Norte, nesta quarta-feira (19). No local, o responsável pelo estabelecimento foi preso em flagrante. A ação foi realizada por agentes da Delegacia Especial de Crimes Contra o Consumidor (Decon) e Peritos do Serviço de Perícias da Cidade da Polícia.

Durante a vistoria, os alimentos estavam armazenados na câmara fria onde eram conservadas as carnes processadas prontas para fabricação de almôndegas e hambúrgueres, além de produtos já prontos para serem embalados. Em um outro recipiente, que conservava os produtos manufaturados para expedição, foram encontradas centenas de caixas de almôndegas sem identificação de origem e validade.Os agentes também constataram que todas as câmaras frias do local não possuíam termostatos para viabilizar o controle de temperatura do ambiente, visando manter a temperatura ideal de congelamento dos alimentos. Muitos produtos apresentavam uma evidente alteração na aparência e no cheiro.Após a constatação das irregularidades pelo perito, o material foi descartado. O responsável pelo frigorífico foi conduzido a Decon e autuado em flagrante pela prática de crime contra as relações de consumo, cuja pena pode chegar a até cinco anos de detenção. Enquadrado na modalidade culposa, ele pagou fiança e responderá o crime em liberdade.