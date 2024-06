Operação foi realizada por agentes da 66ª DP (Piabetá) - Reprodução

Publicado 21/06/2024 13:41

Rio - A Polícia Civil resgatou três crianças desaparecidas e prendeu sete pessoas em uma operação que durou cinco dias, em Magé, na Baixada Fluminense. A ação, batizada de "Operação Bom Dia Magé", começou na última segunda (17) e terminou na madrugada desta sexta-feira (21).

Segundo informações da Civil, os criminosos foram detidos por diversos delitos, como posse ilegal de arma de fogo, roubo de celular, furto simples e qualificado, abandono de incapaz e receptação de moto roubada. Os policiais ainda cumpriram um mandado de prisão.

Entre os presos, haviam dois peruanos que praticavam furto de residência na região. A dupla utilizava um carro do modelo Fiesta, de cor preta, que foi apreendido junto com o material usado no crime. Os agentes ainda apreenderam seis veículos e uma pistola.

A "Operação Bom Dia Magé" foi realizada por policiais da 66ª DP (Piabetá), com apoio de PMs do 34º BPM (Magé).

Os detidos, que não tiveram as identidades reveladas, e os materiais apreendidos foram encaminhados à 66ª DP (Piabetá), que segue com investigações para combater os crimes na região.