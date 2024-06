Museu do Amanhã tem 600 vagas abertas para visitas gratuitas de escolas e instituições - Arquivo / Agência O Dia

Museu do Amanhã tem 600 vagas abertas para visitas gratuitas de escolas e instituiçõesArquivo / Agência O Dia

Publicado 21/06/2024 13:11

Rio - O Museu do Amanhã, localizado no Centro do Rio, abriu 600 vagas gratuitas para alunos de escolas e instituições sociais. As inscrições podem ser feitas entrando em contato com a ouvidoria do VLT Carioca. Na mensagem, é necessário informar o nome da instituição ou escola e os contatos dos responsáveis pelo grupo.

O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira (21) pelo VLT Carioca e o Instituto CCR, que estão promovendo as excursões. As solicitações poderão ser feitas enquanto durarem as vagas.

O passeio guiado pelas exposições em curso, que podem ser conferidas no site do museu, tem duração de 1h30, e a concessionária ressaltou que os visitantes vão receber kits lanche ao final do encontro.



Ainda de acordo com a empresa, após a inscrição, o contato será feito com o responsável da escola ou instituição para agendar a visita.



A autônoma Zélia Maria da Conceição, de 63 anos, participante do Instituto Entre o Céu e a Favela, que fica na Gamboa, Zona Portuária da cidade, participou do passeio, e expressou sua felicidade.



"O lugar é lindo e ir em grupo, conhecendo novas coisas e fazendo amizades torna o passeio ainda mais especial. Sou do interior de Natal e tive a oportunidade de voltar à minha infância ao ver uma exposição com besouros e borboletas. Foi como voltar no tempo", descreve Zélia.