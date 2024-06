Dupla foi presa com celulares, máquinas de cartão de crédito e caderno com anotações da quadrilha - Divulgação

Dupla foi presa com celulares, máquinas de cartão de crédito e caderno com anotações da quadrilhaDivulgação

Publicado 21/06/2024 14:50 | Atualizado 21/06/2024 15:47

Rio - Dois homens foram presos, nesta sexta-feira (21), em uma ação da Polícia Civil contra a maior quadrilha especializada em furto de cabos de energia elétrica no município de São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Apontado como líder do grupo, Edipo Rei Neves Ferreira, conhecido como Rei ou Porquinho, foi detido junto com seu enteado, João Marcos Nascimento Pereira, o J, responsável pela parte operacional do esquema. Contra eles havia dois mandados de prisão preventiva pelos crimes de associação criminosa e furto qualificado.

A dupla foi capturada no bairro Jardim Alcântara durante a operação Rei do Cobre, realizada por agentes da 74ª DP (Alcântara). Com eles, os policiais apreenderam um Jeep Compass, avaliado em R$ 120 mil, em nome de João Marcos. Além do carro, foram apreendidos diversos aparelhos celulares e bases de radiotransmissores, máquinas de cartão de crédito e um caderno com anotações dos crimes e as movimentações financeiras, que totalizam R$ 500 mil.

A operação é um desdobramento de uma investigação que durou cerca de 4 meses. Ela começou quando a quadrilha tentou furtar cerca de uma tonelada de cabos, na época do Carnaval, em fevereiro. Na ocasião, a ação, que contava até com o apoio de um caminhão, foi interrompida pela Guarda Municipal. Segundo informações da Polícia Civil, Edipo Rei estava no local durante o crime e se passou por pedestre para fugir da prisão em flagrante.

Os agentes ainda identificaram outros 10 furtos que podem ter participação da quadrilha. Ainda de acordo com a Civil, as investigações continuam para desarticular o braço financeiro do esquema, buscando localizar os receptadores dos materiais furtados. Um terceiro integrante do grupo já foi identificado e está sendo procurado.

Edipo e João Marcos foram encaminhados à 74ª DP (Alcântara).