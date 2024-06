Agentes prenderam 10 pessoas em flagrante por pesca ilegal no Costão do Vidigal - Divulgação / Polícia Federal

Publicado 24/06/2024 08:43

Rio - Agentes da Polícia Federal (PF) e da Marinha do Brasil, prenderam 10 pessoas em flagrante por pesca ilegal, na região do Costão do Vidigal, na Zona Sul do Rio, neste domingo (23).

Segundo a PF, a Operação Mar Azul, que também contou com a parceria do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), tinha objetivo de "fiscalizar a pesca irregular nas águas interiores do litoral do Rio de Janeiro".

Os detidos foram encaminhados à superintendência da corporação no Rio para formalização da prisão e, posteriormente, ao sistema prisional do estado, onde estão à disposição da Justiça.

O artigo 34 da lei 9.605/98 considera ilegal o ato de pescar em um período proibido ou em locais interditados por "órgãos competentes". A punição é de um a três anos de reclusão, ou multa.