Ex-namorado teria invadido casa e matado Tatiana Mendonça de Queiroz Campos asfixiada - Reprodução

Publicado 24/06/2024 10:28

Rio - A Polícia Civil prendeu o suspeito de matar a ex-namorada, na comunidade do Barro Vermelho, em Santa Cruz, na Zona Oeste. O homem, que não teve a identidade divulgada, fugiu após o crime, na última sexta-feira (21), mas foi localizado na Baixada Fluminense. O sepultamento de Tatiana Mendonça de Queiroz Campos, de 30 anos, aconteceu neste sábado (22).

A morte de Tatiana era investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que realizou buscas pelo ex-namorado da vítima. O homem foi localizado pelos agentes ainda na sexta-feira, no município de Paracambi, e preso em flagrante por feminicídio. Segundo familiares, no dia do crime, o suspeito teria invadido a casa da mulher, na Rua Roberto Santos, a asfixiado até a morte e, em seguida, fugido do local.

Equipes do 27º BPM (Santa Cruz) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram a ser acionadas para a residência da vítima, mas encontraram Tatiana já sem vida no local. O corpo da mulher foi sepultado na tarde de sábado, no Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte.