A Seap realiza uma operação de revista na Penitenciária Laércio da Costa Pelegrino (Bangu 1) - Divulgação

Publicado 24/06/2024 13:00 | Atualizado 24/06/2024 13:32

Rio - Um preso do Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste, coordenou o sequestro de uma mulher em Belém, no Pará, no domingo (23). Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, após o crime, João Felipe da Silva Rodrigues Oliveira foi transferido para a Penitenciária Laércio da Costa Pelegrino (Bangu 1), de segurança máxima.

De acordo com a Polícia Civil do Rio, o fato foi comunicado pelo namorado da vítima na Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), do Pará. Conforme informado por ele, a companheira teria sido sequestrada na saída de um evento festivo. Os bandidos exigiam a quantia de R$ 200 mil para libertar a mulher.



Após receberem as informações, diversas delegacias especializadas do Pará iniciaram investigações de inteligência e de campo. Os agentes identificaram o cativeiro, seguiram ao local e libertaram a vítima.

Ainda no domingo (23) a Seap deu início a uma ampla operação de revista, que deve se estender durante toda esta segunda-feira (24), em todas as celas da Penitenciária Moniz Sodré, onde o preso se encontrava. A corregedoria da secretaria abriu uma sindicância para apurar o caso.



"A Seap acrescenta que tem intensificado o combate à entrada de aparelhos celulares nas unidades prisionais e, por meio da Operação Mute, realizada em parceria com a Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), tem identificado e bloqueado os sinais dos telefones através do uso de aparato tecnológico de inteligência", disse em nota.