Manifestação fechou Estrada do Monteiro, em Campo Grande, na Zona OesteReprodução / Redes Sociais

Publicado 24/06/2024 13:53 | Atualizado 24/06/2024 17:52

Rio - Uma manifestação de moradores no fim da manhã desta segunda-feira (24) fechou a Estrada do Monteiro, uma das principais vias de Campo Grande, na Zona Oeste, por mais de uma hora.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a faixa sentido Barra da Tijuca interditada por madeiras queimadas, na altura do número 832, pouco antes do Park Shopping. O Centro de Operações Rio (COR) registrou no X (antigo Twitter), às 12h10, que o trecho estava com "trânsito lento e retenção".



As primeiras informações são de que o ato teria sido motivado por falta d’água na região. O COR informou que a Polícia Militar, a Guarda Municipal e a CET-Rio estão no local, e que a Rio+Saneamento e a Zona Oeste Mais Saneamento, responsáveis pela distribuição de água na área, foram acionadas. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a faixa sentido Barra da Tijuca interditada por madeiras queimadas, na altura do número 832, pouco antes do Park Shopping. O Centro de Operações Rio (COR) registrou no X (antigo Twitter), às 12h10, que o trecho estava com "trânsito lento e retenção".As primeiras informações são de que o ato teria sido motivado por falta d’água na região. O COR informou que a Polícia Militar, a Guarda Municipal e a CET-Rio estão no local, e que a Rio+Saneamento e a Zona Oeste Mais Saneamento, responsáveis pela distribuição de água na área, foram acionadas.

Em nota, a PM informou que agentes do 40º BPM (Campo Grande) estiveram no local para desobstruir a via, que foi liberada por volta das 12h50. Segundo a Polícia Militar, o trânsito está fluindo normalmente e o policiamento segue reforçado na região.



De acordo com comunicado publicado pela Rio+Saneamento em sua rede social, o abastecimento de água na região foi afetado devido a falta de energia elétrica no booster Caminho do Céu. A Light foi acionada e informou que normalizou o serviço às 14h.

A concessionária reforça, ainda, que os moradores "façam uso consciente de água e evitem atividades de grande consumo, até que que o sistema seja restabelecido e o abastecimento normalizado."