Publicado 24/06/2024 15:32 | Atualizado 24/06/2024 16:18

Rio - Uma mulher de 62 anos morreu após ser atropelada por um ônibus, no início da tarde desta segunda-feira (24), em Madureira, na Zona Norte do Rio. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o corpo de Linda de Jesus da Silva coberto com uma manta na frente de um coletivo da Viação Vila Real, que faz parte do consórcio Internorte.

O acidente aconteceu na Estrada do Portela, em frente ao Shopping Popular Baixo Madureira, próximo ao Madureira Shopping, a poucos metros de uma faixa de pedestres. Bombeiros foram acionados para o local por volta das 12h40, mas encontraram a vítima já sem vida.

Equipes da Polícia Militar também estiveram na região. O caso foi registrado na 29ª DP (Madureira). O corpo de Linda foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro do Rio.

O atropelamento deixou uma parte da via interditada. No entanto, não atrapalhou a passagem de veículos na região.

Questionada, o Rio Ônibus, sindicato que representa as empresas de ônibus da cidade do Rio, informou que a Viação Vila Real espera o resultado da perícia técnica para entender a dinâmica do acidente e tomar todas as medicas cabíveis. O órgão ainda lamentou profundamente o ocorrido.

Ainda não há informações sobre o sepultamento de Linda.