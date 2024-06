Diego Andrade, de 37 anos, estava acompanhado da esposa quando foi morto a tiros - Reprodução/Facebook

Publicado 24/06/2024 15:55 | Atualizado 24/06/2024 16:23

Rio - A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a a morte de Diego Andrade de Oliveira, de 37 anos, na madrugada deste domingo (23), na Avenida Brasil, altura da Penha, Zona Norte. O jovem estava de carro com a esposa na via expressa quando foi atingido por tiros. Diego trabalhava como analista de sistemas e era filho de um policial militar aposentado.

Segundo informações preliminares, um carro teria entrado na frente do veículo dirigido pelo jovem, forçando-o a reduzir a velocidade. Ao tentar fazer a ultrapassagem, homens armados teriam disparado na direção da vítima. Os bandidos fugiram na sequência.

A esposa de Diego e motociclistas que passavam pela Avenida Brasil tentaram socorrê-lo, mas ele não resistiu e morreu ainda no local.

A PM informou que policiais do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram acionados para ocorrência de homicídio e, no local, encontraram a vítima sem vida, após tentativa de assalto. A Polícia Civil destacou que fez perícia no local do crime, coletou imagens de câmeras de segurança da região e ouviu a mulher. Agentes ainda fazem buscas para identificar os autores do crime.

Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento de Diego.