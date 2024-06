ExpoRio Turismo acontece na Lagoa, de quinta a domingo - Divulgação

Publicado 24/06/2024 16:11

Rio - A 3 ª edição da ExpoRio Turismo, maior evento de turismo do Estado do Rio de Janeiro, vai reunir os principais players da cadeia produtiva do segmento, no Complexo Lagoon, entre os dias 27 e 30 de junho (de quinta-feira a domingo). O projeto apresenta os atrativos turísticos das 12 regiões do estado e é realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e pela TurisRio, com apoio da Fecomércio RJ e parceria institucional do Sesc RJ e do Senac RJ.



O evento marca a ampliação da oferta turística fluminense e a integração de ações entre os setores público e privado. Durante os quatro dias de evento, a ExpoRio Turismo vai apresentar experiências focadas nos diversos segmentos que serão representados em espaços exclusivos, além das atrações culturais disponíveis. Haverá também uma área instagramável, onde os visitantes poderão levar uma lembrança das belezas do Rio de Janeiro, além de curtir a mostra do artesanato fluminense, o espaço gastronômico e shows com grandes nomes da música brasileira.



"Estamos promovendo o potencial turístico dos municípios para atrair, cada vez mais, visitantes para as diversas regiões. Além de divulgar as nossas cidades, a feira apresenta ao público nossos atrativos turísticos, produtivos e culturais. Além de entretenimento, estamos focando o turismo como atividade econômica", ressalta o governador do Rio, Cláudio Castro.



O público terá também a oportunidade de participar de debates com e painéis sobre turismo, negócios, empreendedorismo, entre outros temas. Nomes conhecidos como Antônio Rodrigues, dono da rede Belmonte, e Luiz Calainho, sócio do Blue Note, estão entre os palestrantes.



Ao final de cada dia, uma grande atração para fechar com chave de ouro: Mumuzinho (quinta, 27); Toni Garrido (sexta, 28); Pretinho da Serrinha (sábado, 29); e Blitz (domingo, 30).



"O Lagoon, novamente, será a casa do turismo fluminense. A ExpoRio Turismo já faz parte do calendário de eventos do Rio de Janeiro, integra os municípios e as pessoas adoram. Em 2023, recebemos mais de 50 mil pessoas e este ano tem tudo para ser, de novo, um sucesso de público, fomentando todo o potencial das regiões turísticas do estado", explica o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca.



Experiências para todos os públicos e gostos



A ExpoRio contará ainda com food trucks, shows de artistas do interior, espaço kids "Sesc + Diversão" e ativações para toda a família.



Além das experiências voltadas para o setor, os participantes poderão aproveitar muitas ativações em família. O evento conta com atividades recreativas oferecidas pelo Sesc RJ para as crianças, além de um muro de escalada e exposição de um dinossauro gigante, vindo diretamente do Parque dos Dinossauros (Miguel Pereira). Para quem curte o chamado "Turismo de Aventura" atividades como escolinha de remo e simulação de um voo de asa delta são imperdíveis.



Mapa do Turismo Rural



No dia 27, às 14h, acontece uma capacitação para agentes de viagens, operadores e guias de turismo sobre o Mapa do Turismo Rural do Rio de Janeiro. O objetivo é apresentar as diversas opções de turismo rural do estado e capacitar os profissionais para vender e promover esses produtos.



Serviço - Expo Rio Turismo