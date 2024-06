Criminoso ateiam fogo em barricadas durante operação na Cidade de Deus - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 25/06/2024 07:16 | Atualizado 25/06/2024 09:57

Rio - A Polícia Militar realiza uma operação na Cidade de Deus, Zona Oeste, na manhã desta terça-feira (25). Segundo a corporação, o objetivo é coibir a tentativa de expansão territorial por criminosos, além de reprimir roubo de veículos e retirar barricadas na região.

Agentes do 18ºBPM (Jacarepaguá) atuam na comunidade desde as primeiras horas do dia. No local, criminosos ateiam fogo em barricadas para dificultar a ação dos militares.A região tem sido alvo frequente de operações da PM. A Cidade de Deus, comandada pelo Comando Vermelho (CV), é palco de constantes guerras entre criminosos por disputa de território. Segundo a corporação, o CV é a facção que promove a maior parte dos conflitos armados na capital e no interior do estado. Além disso, investigações apontam que a comunidade recebe a maioria dos veículos roubados na Avenida Brasil.A operação segue em andamento. Até o momento, não há registro de prisão ou apreensão.