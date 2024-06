Incêndio no Parque Nacional de Itatiaia ocorreu em junho de 2024 - Divulgação / CBMERJ

Publicado 25/06/2024 13:31 | Atualizado 25/06/2024 13:35

Rio - O número de queimadas no estado do Rio de Janeiro aumentou em quase 800% entre 1 e 24 de junho de 2024, em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são do Programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), que monitora os focos de incêndio em todo o país.



Entre 1 e 24 de junho de 2024, o inpe registrou 132 focos de incêndio, contra 17 ocorrências no mesmo período do ano passado. Já entre 1° de janeiro e 24 de junho ocorreram 62 focos em 2023 e 290 em 2024, o que representa aumento de 467% em um ano.



As ocorrências registradas pelo Corpo de Bombeiros são ainda maiores. Entre 1° de janeiro e 24 de junho de 2024 a corporação foi acionada 9020 vezes para combater o fogo em vegetação. No mesmo período de 2023 foram 3412 ocorrências.

O último grande incêndio ocorreu no Parque Nacional de Itatiaia. O fogo, que começou no dia 14 de junho só conseguiu ser controlado três dias depois, em 16 de junho. Para combater as chamas foram necessários cerca de 100 militares do Corpo de Bombeiros, 20 viaturas e 2 aeronaves, além de de militares do Exército e guarda-parques.

O problema pode ser causado pelo ressecamento da vegetação, já que as temperaturas estão acima do padrão para o período de outono e inverno no Rio de Janeiro. Somente na capital, não chove há 20 dias, segundo o Sistema Alerta Rio. O último registro nas estações pluviométricas foi no dia 5 de junho.



Previsão do tempo



A chegada de uma frente fria deve amenizar o calor e trazer chuva fraca, isolada a partir desta terça-feira (25) na capital fluminense. As temperaturas entraram em declínio, com mínima prevista de 18°C e máxima de 28°C.



Na quarta (26) e na quinta-feira (27) ainda há previsão de chuvisco. Os termômetros devem variar entre 16°C e 31°C na quarta e entre 16°C e 28°C na quinta.



Na sexta (29), não há previsão de chuva e haverá elevação de temperatura, podendo chegar aos 32°C. A mínima deverá de 15°C



No sábado volta a chover de forma fraca a moderada (29) e os termômetros devem variar entre 16°C e 29°C.