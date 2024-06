Rafael Gomes foi preso em flagrante - Reprodução

25/06/2024

Rio - Um homem foi preso em flagrante, na noite desta segunda-feira (24), na Rodoviária do Rio, no Santo Cristo, Região Central, suspeito de integrar uma quadrilha que usava cartões de crédito e RioCards roubados para comprar e revender passagens para turistas estrangeiros.



Policiais da Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat) prenderam Rafael Gomes, de 38 anos, no momento em que ele revendia bilhetes no entorno da rodoviária. As passagens tinham como destino diversos municípios do Rio e até outros estados.



Com ele, os agentes encontraram oito passagens, que juntas, ultrapassam o valor de R$ 1.400, além de R$ 720 em dinheiro, fruto de vendas anteriores. Em abril de 2021, Rafael já havia sido preso no mesmo local, praticando o mesmo crime.

Com ele, foram apreendidos R$ 1.400 em passagens e R$ 720 em dinheiro Reprodução



O suspeito ainda tem diversas passagens pela polícia como autor de crimes como furto, estelionato, receptação e exercício ilegal da profissão.



De acordo com a Deat, a quadrilha utilizava cartões de créditos e RioCards roubados e compravam as passagens usando documentos furtados.



