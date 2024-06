A policial ferida está internada no Hospital Central da Polícia Militar, no Estácio - Divulgação/Polícia Militar

A policial ferida está internada no Hospital Central da Polícia Militar, no EstácioDivulgação/Polícia Militar

Publicado 25/06/2024 13:47 | Atualizado 25/06/2024 14:01

Rio - Uma capitã da polícia militar está internada em estado grave no Hospital Central da Polícia Militar (HCPM), desde o último domingo (23), após ter sido agredida pelo companheiro oficial da PM. O autor, identificado como Gerson Freire de Amorim Neto, 35 anos, é alvo de pedido de prisão temporária pelo crime de tentativa de feminicídio e também está internado sob custódia na unidade.



As agressões sofridas pela vítima, que tem ferimentos graves no tórax e na cabeça, aconteceram, no último domingo (23), no imóvel onde o casal vive em Campo Grande, Zona Oeste. A policial foi socorrida inicialmente para o Hospital Municipal Albert Schweitzer e transferida para o hospital da PM.



Segundo informações da PM, o autor, que é lotado no 39º BPM (Belford Roxo), também está internado na unidade, onde passa por avaliação psiquiátrica. Ele teria afirmado que sofreu um surto.

O registro de ocorrência da agressão foi feito pelo irmão da vítima. Esse familiar, inclusive, já teria presenciado outras atitudes agressivas sofridas pela vítima, entre elas um caso onde o autor teria a mordido.



Pelo comportamento, o oficial já respondia a um procedimento administrativo disciplinar aberto pela PM, onde a expulsão do agente já era considerada.

De acordo com a corporação, nesse último episódio, PMs do 40ºBPM foram acionadas ao bairro Campo Grande onde a policial militar relatou que foi agredida pelo companheiro.

A partir do caso, a 2ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), através do Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher, instaurou um procedimento apuratório. A investigação correrá em paralelo ao trabalho da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Campo Grande, que foi acionada para o caso.

Em nota, a Polícia Civil informou que a autoridade policial representou pela prisão temporária do autor pelo crime de tentativa de feminicídio, e o pedido foi deferido pela Justiça. A corporação informou ainda que o oficial da PM já tinha histórico de violência doméstica.