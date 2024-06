Fotógrafo registra salto de baleia-jubarte em águas cariocas - Reprodução / Humberto Baddini

Fotógrafo registra salto de baleia-jubarte em águas cariocasReprodução / Humberto Baddini

Publicado 25/06/2024 15:13 | Atualizado 25/06/2024 15:15

Rio - Uma das maiores atrações das praias cariocas neste período de inverno é a presença das baleias-jubarte, que saem da Antártica em busca de águas quentinhas para procriarem. Na tarde desta segunda-feira (24), o fotógrafo Humberto Baddini, de 32 anos, conseguiu registrar o belo momento em que um dos mamíferos deu o ar da graça. Com uma composição entre a baleia e um dos principais pontos turísticos da Zona Sul carioca, o Pão de Açúcar, a foto viralizou nas redes sociais.

Em entrevista ao O DIA, Humberto contou que essa foi a terceira vez que ele tentou fotografar uma jubarte em águas fluminenses. Segundo ele, na primeira vez, há dois anos, não viu uma baleia. No ano passado tentou de novo e fez fotos aéreas. Desta vez, ele conseguiu fazer um dos registros mais bonitos de sua carreira.

"Foi a foto mais incrível que eu já fiz na vida! O que mais chamou a atenção foi essa composição com o Pão de Açúcar. Se fosse uma foto simples, só dela saltando, acho que todo mundo já viu. Mas compondo com o Pão de Açúcar, foi a cereja do bolo", comemorou o fotógrafo.

Morador da Barra de Tijuca, na Zona Oeste do Rio, Humberto saiu de sua casa por volta das 13h para fazer um passeio pelas águas da Zona Sul carioca em busca da tão sonhada foto. Para conseguir o registro, feito às 15h, da altura da praia de Copacabana, ele precisou superar algumas adversidades, além de contar com a sorte.

"A gente não tem como prever onde a jubarte vai saltar. Ainda tem o balanço do barco, o mar e o clima têm que estar favoráveis... não conseguia acertar o foco. Tentei algumas vezes e não consegui. Quando vi que acertei o foco, explodi de emoção. Lógico, eu estava usando um equipamento apropriado, mas dei muita sorte dela saltar e eu conseguir fazer essa composição com o Pão de Açúcar", disse.

O barco onde Humberto fez as fotografias ficou a 100 metros das baleias, por motivos de segurança e para não assustar os animais. Segundo ele, a dificuldade em acertar o foco está justamente nessa distância. Em todo o passeio, Humberto fez 312 fotos e apenas 19 ficaram boas.

A fotografia do salto da jubarte com o Pão de Açúcar ao fundo viralizou em sua rede social. Poucas horas depois de publicá-la, a imagem passou das 100 mil curtidas e se tornou a postagem com mais engajamento em todo o seu perfil. Para Humberto, sua foto pode rodar o mundo e até conquistar prêmios.

"Eu fico muito feliz com a repercussão da foto. É uma imagem que vai rodar pelo Brasil e tenho fé que rode o mundo também. Se tiver algum concurso que eu possa inscrever essa foto, com certeza eu farei, porque ela tem grande chance de ganhar algum prêmio", comentou.

Apesar de ter nascido em Teresópolis, na Região Serrana do Rio, Humberto se especializou em fotos de paisagens cariocas. Isso aconteceu depois que se mudou para o Rio, em 2020. Deste então, seus cliques da cidade viram quadros que, segundo ele, decoram casas em mais de 20 países no mundo.

"Eu me especializei em fotos do Rio porque é o meu maior público. Tenho e vendo fotos de outros lugares do Brasil e do mundo. Mas tanto para o carioca quanto para o turista, o Rio de Janeiro é um paraíso a céu aberto. Os cenários que o Rio proporciona são belíssimos. Como as fotos da cidade ficam muito bonitas nas paredes, eu me especializei nesse tipo de fotografia", explicou.

Períodos das baleias no Rio

Vindas da Antártica, as baleias-jubarte podem ser vistas por todo o litoral do estado do Rio entre junho e agosto. Isso porque, todos os anos, elas viajam cerca de 10 mil quilômetros até chegarem em águas mais quentes para se reproduzirem.

A jornada dos mamíferos passa primeiro por Abrolhos, no litoral baiano, onde começam a procriar. Muitas delas seguem nadando pelo litoral brasileiro. Esse período acontece, normalmente, até agosto, quando elas seguem de volta para seu continente de origem.

*Reportagem do estagiário João Pedro Bellizzi, sob supervisão de Thiago Antunes