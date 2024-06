PM apreendeu carro, fuzil, radiotransmissor, colete balístico e drogas na comunidade do Sossego - Divulgação/Polícia Militar

PM apreendeu carro, fuzil, radiotransmissor, colete balístico e drogas na comunidade do SossegoDivulgação/Polícia Militar

Publicado 26/06/2024 08:11 | Atualizado 26/06/2024 08:59

Rio - Comunidades das zonas Norte e Oeste do Rio amanheceram com operações, nesta quarta-feira (26). Equipes da Polícia Militar atuam nos complexos de Senador Camará e do Lins para reprimir o crime organizado que domina as regiões. Até o momento, não há registros de confrontos ou prisões durante as ações.

Segundo a PM, no Complexo de Senador Camará, na Zona Oeste, o 14º BPM (Bangu) e o Grupamento Especializado de Salvamento e Ações de Resgate (Gesar) estão nas comunidades do 48, Santo André, Sapo e Sossego. Na última, os policiais apreenderam um carro, um fuzil, um radiotransmissor, além de um colete balístico e drogas, na Rua Julio Isnard.

Nas redes sociais, moradores relataram que há barricadas em chamas em vias da Vila Aliança, em Bangu, também na Zona Oeste. Confira abaixo. Entretanto, a PM informou que não realiza ação no local.

Operação policial na comunidade da #VilaAliança

Evitem a região

Cuidado moradores . pic.twitter.com/3gOFUv9FX6 — BabadoFlix (@bethy78707692) June 26, 2024

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), oito unidades escolares da rede foram impactadas no Complexo de Senador Camará, além de cinco nas comunidades do 48, Santo André e Sossego, duas no Sapo e outras sete na Vila Aliança. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que a Clínica da Família Kelly Cristina de Sá Lacerda Silva, em Senador Camará, mantém o atendimento à população, mas suspendeu as atividades realizadas no território.

Ainda de acordo com a PM, no Complexo do Lins, na Zona Norte, a operação é feita pela Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP). Até o momento, não há informações de prisões ou apreensões. Por conta da ação, quatro escolas da rede municipal de ensino foram afetadas, segundo a SME. A SMS informou que o Centro Municipal de Saúde Carlos Gentille de Mello, na região, mantém o atendimento à população. Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.