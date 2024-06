Pousos e decolagens do Aeroporto Santos Dumont ficaram suspensos entre 8h08 e 8h19 - Divulgação/Infraero

Publicado 26/06/2024 09:34 | Atualizado 26/06/2024 10:18

Rio - O Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio, teve pousos e decolagens suspensos, na manhã desta quarta-feira (26). A operação precisou ser interrompida às 8h08, depois que uma aeronave que se preparava para pousar colidiu com um pássaro. Equipes realizaram procedimento de vistoria e limpeza na pista e os voos já foram retomados.

De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), responsável pela administração do Santos Dumont, a aeronave que colidiu com o animal pertencia a companhia aérea GOL e vinha do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Apenas um voo sofreu atraso para pousar, por conta da vistoria e limpeza. A operação foi retomada às 8h19.

Segundo a GOL, durante o pouso da aeronave que fazia o voo G3 1004, entre os aeroportos de Congonhas (CGH) e Santos Dumont (SDU), foi registrado um "birdstrike" (colisão com ave). A companhia aérea informou ainda que "o pouso ocorreu normalmente, com desembarque de todos passageiros em total segurança" e que o avião foi inspecionado pela equipe de manutenção e liberado, tendo efetuado o voo G3 1011 (CGH-SDU) com 15 minutos de atraso em relação ao horário previsto.