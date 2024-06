Agentes apreenderam blocos numérios e outros materiais usados para o sorteio do bingo - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 26/06/2024 10:47 | Atualizado 26/06/2024 10:55

Rio - Uma ação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil fechou um bingo, na noite desta terça-feira (25), no Centro do Rio. Equipes do 5º BPM (Praça da Harmonia) e da 5ª DP (Mem de Sá) localizaram o estabelecimento irregular na Avenida Rio Branco, uma das principais da região, e encaminharam uma funcionára que estava no local para a delegacia.

De acordo com a Polícia Civil, o bingo não estava funcionando no momento em que os agentes chegaram, mas uma funcionária que estava no estabelecimento foi levada para a delegacia, ouvida e liberada. As investigações vão continuar para identificar o proprietário do imóvel e do negócio. Segundo a PM, blocos numéricos e outros materiais usados para o sorteio foram apreendidos no local.