Moto foi retirada da pista após o acidente na Ponte Rio-Niterói - Pedro Teixeira / Agência O Dia

Moto foi retirada da pista após o acidente na Ponte Rio-NiteróiPedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 26/06/2024 13:23 | Atualizado 26/06/2024 15:18

Rio - Um acidente na Ponte Rio-Niterói deixou um homem morto e outro ferido, ainda não identificados, no início da tarde desta quarta-feira (26). As vítimas estavam em uma motocicleta, atingida após uma batida entre um carro e um caminhão. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu no km 334, no início da rampa de acesso pela Avenida Brasil, que está parcialmente interditada, com uma das duas faixas liberada.

De acordo com a EcoPonte, que administra a Ponte Rio-Niterói, um caminhão toco colidiu com a traseira de um carro, que perdeu o controle da direção e atingiu a motocicleta. Equipes da concessionária foram acionadas para o local para prestar socorro, mas encontraram o piloto da moto sem vida. Já o garupa precisou ser encaminhado em estado grave para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, em Niterói, na Região Metropolitana. Apesar do acidente, o tempo de travessia é de 13 minutos, nos dois sentidos.