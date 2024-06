Quarta-feira (26) foi marcada por calor e céu azul na Praia do Arpoador, Zona Sul do Rio - Renan Areias / Agência O Dia

Rio - O dia começou com calor e céu aberto na cidade do Rio, nesta quarta-feira (16). Com expectativa de temperatura máxima de 33°C e mínima de 19°C, não há possibilidade de precipitações. No entanto, devido a passagem de uma nova frente fria no oceano, o tempo deve virar na madrugada desta quinta-feira (27), acompanhado de ressaca no mar, segundo o Sistema Alerta Rio.

No início da tarde desta quarta, os termômetros marcaram 31,9°C na estação de Guaratiba, na Zona Oeste. Com ventos fracos a moderados, as temperaturas permanecerão estáveis ao longo do dia. À noite, porém, a previsão aponta para variação de nebulosidade e o céu poderá ficar parcialmente nublado, mas sem possibilidade de chuva.

Nesta quinta, a rápida passagem de uma nova frente fria no oceano irá influenciar o tempo na cidade. Desta forma, há expectativa de chuva fraca isolada pela madrugada e manhã. Com previsão de ventos moderados a fortes, os termômetros devem marcar mínima de 18°C e máxima de 29°C.

A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca, que deve começar às 9h desta quinta. As ondas podem chegar a 2,5 metros de altura na orla. Devido a isto, os cariocas devem tomar algumas precauções, como evitar banho de mar e esportes na praia, além de evitarem mirantes e trilhas próximos ao oceano.

A ressaca deve durar até a madrugada de sexta-feira (28), que apesar de sofrer com variações na nebulosidade, não tem expectativa de chuvas. Com ventos fracos a moderados, a previsão aponta para uma temperatura máxima de 33°C e mínima de 17°C.

Rio terá fim de semana chuvoso

Segundo o Sistema Alerta Rio, o fim de semana será de chuva na cidade. Influenciado por um novo sistema frontal, a previsão é de céu parcialmente nublado e chuva fraca a moderada a partir da tarde de sábado (29), com temperaturas variando entre 20°C e 32°C.

Já no domingo (30), áreas de instabilidade em médios níveis da atmosfera irão influenciar o tempo, que tem expectativa de queda nas temperaturas e chuvas fracas a moderadas ao longo do dia. Os termômetros devem marcar mínima de 16°C e máxima de 25°C.