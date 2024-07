PF deflagrou Operação Tutis Liberos em Nilópolis e em São João de Meriti - Divulgação / Polícia Federal

Publicado 04/07/2024 09:24

Rio - Em mais uma ação contra o armazenamento e compartilhamento do conteúdo de pornografia infantil, a Polícia Federal (PF) apreendeu computadores e celulares de dois suspeitos em Nilópolis e em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Nesta quinta-feira (4) agentes deflagram a operação Tutis Liberos para cumprir dois mandados de busca e apreensão nas residências dos acusados.

Os mandados judiciais foram expedidos pelas 3ª e 4ª Vara Federal de São João de Meriti e partem de diferentes investigações. De acordo com a PF, o primeiro alvo foi identificado através de um Relatório de Análise de Polícia Judiciária.

O documento concluiu que o suspeito disponibilizou cerca de 750 arquivos categorizados como “contendo cenas de abuso sexual infantojuvenil”. O caso aconteceu em Nilópolis, no ano de 2023.

Já na segunda ocorrência, as investigações foram iniciadas após denúncias realizadas na ouvidoria do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, na plataforma Comunica PF, e no Ministério Público Federal.

De acordo com a corporação, os registros apontavam que o suspeito, residente em São João de Meriti, estaria vendendo fotos e vídeos contendo cenas de abuso sexual infantil em diversas redes sociais.

A identificação dos alvos não foi revelada. Todo o material apreendido na Operação Liberos será submetido à perícia técnica para localização e identificação de eventuais arquivos que evidenciem a prática dos crimes.

A PF ressaltou ainda que “o mero ato de armazenar mídias contendo abuso sexual infanto-juvenil, mesmo sem o compartilhamento do material, já configura crime hediondo e não permite o arbitramento de fiança”.

As penas podem chegar a seis anos de prisão.

O nome da operação parte da expressão Tutis liberos que em latim significa "crianças seguras" ou "filhos protegidos". "Tutis" vem de "tutela" e "liberos" que dizer filhos ou crianças.

Caso semelhante em Mangaratiba

Na manhã desta quarta-feira (3) a Polícia Federal (PF), cumpriu um mandado de busca e apreensão em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio, contra um suspeito de armazenar arquivos com cenas de sexo envolvendo crianças e adolescentes. O homem também teria publicado os materiais na internet.

Na ação, que faz parte de uma operação contra abuso e exploração sexual infantojuvenil na rede, os agentes apreenderam equipamentos de informática, como computadores e celulares. Segundo a corporação, os objetos serão analisados pelo setor de perícias técnicas.