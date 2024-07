Demolição da Laje dos Pescadores foi iniciada nesta quarta-feira (3) - Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 04/07/2024 12:18 | Atualizado 04/07/2024 12:22

Rio - A Prefeitura do Rio começou a demolir, nesta quarta-feira (3), a Laje dos Pescadores, mirante de concreto à beira-mar, localizado na Avenida Niemeyer, entre o Leblon e São Conrado, na Zona Sul.

Segundo o órgão, a manutenção do local, que já tinha problemas, foi agravada após as ressacas do último fim de semana. Em junho de 2023, técnicos da Fundação Geo-Rio haviam recomendado a interdição da laje, após vistoria.Uma nova análise feita pela divisão constatou, de acordo com a prefeitura, que o local apresentava “estado de conservação péssimo em toda a estrutura”, e que não seria possível recuperá-la.O trabalho de demolição da estrutura de 200 m² está sendo feito manualmente, e ainda não há previsão de finalização."Essa é uma demolição muito cuidadosa devido ao perigo do local, e, por isso, os trabalhos seguirão ao longo da semana. Como a estrutura é comumente utilizada por pescadores e o risco é iminente, estamos removendo para evitar acidentes e prejuízo à vida", ressaltou o subprefeito da Zona Sul, Bernardo Rubião.