Comlurb reforça lavagem da Praça Afonso Pena, na TijucaDivulgação/ Comlurb

Publicado 04/07/2024 12:27 | Atualizado 04/07/2024 14:03

Rio - A Comlurb reforçou a lavagem da Praça Afonso Pena, na Tijuca, Zona Norte do Rio, na manhã desta quinta-feira (4), por conta de uma denúncia de que mais de 20 cães que passeiam no local passaram mal com os mesmos sintomas nos últimos dias. A companhia realizou uma super operação de limpeza e ampliou os serviços às ruas do entorno com cinco pipas d'água.

Os casos são investigados pela 18ª DP (Praça da Bandeira). Os agentes estão ouvindo tutores de animais e buscam imagens de câmeras de segurança da região. A Polícia Civil afirmou que diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos.

O presidente da Comissão de Defesa dos Animais da Câmara Municipal do Rio, Luiz Ramos Filho, afirma que herbicidas podem ter sido utilizados em canteiros e ressalta que a prática é proibida.

"Do mês passado pra cá, temos recebido muitas denúncias de intoxicação de animais. Há suspeita de uso de herbicida nos canteiros, o que é terminantemente proibido. Além dos animais, esse veneno pode intoxicar uma criança. Os condomínios não podem utilizar", ressalta Luiz Ramos Filho.