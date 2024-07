Mulher transportava 4kg de cocaína em cinta escondida debaixo da roupa - Reprodução / RJTV

Mulher transportava 4kg de cocaína em cinta escondida debaixo da roupaReprodução / RJTV

Publicado 04/07/2024 12:50

Rio - Uma mulher natural do Suriname foi presa em flagrante na Rodoviária do Rio, nesta quarta-feira (3), por transportar 4 kg de cocaína escondidos em uma cinta debaixo da roupa. As drogas são avaliadas em mais de R$ 100 mil, de acordo com a Polícia Civil.

Ainda segundo a Civil, que realizou a prisão, a traficante estava em um ônibus que havia saído de São Paulo em direção ao Rio. Ela foi abordada pelos agentes no momento do desembarque.

A corporação informou que a mulher, que mora há 12 anos no Brasil e não teve identidade revelada, receberia mil dólares, o equivalente a quase R$ 5.500, pelo transporte do material.

A estrangeira foi conduzida à 6ª DP (Cidade Nova). Ela responderá por tráfico internacional de drogas e outros crimes da mesma natureza. A pena varia de 5 a 15 anos de reclusão.