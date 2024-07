Operação contra o crime organizado na Cidade de Deus deixou seis mortos - Arquivo/Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Operação contra o crime organizado na Cidade de Deus deixou seis mortos Arquivo/Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 04/07/2024 14:02 | Atualizado 04/07/2024 14:08

Rio - A Polícia Civil informou, nesta quinta-feira (4), que quatro homens mortos na Cidade de Deus, na Zona Oeste , tinham anotações por roubo e outros crimes. Eles morreram durante uma troca de tiros com policiais militares que realizavam uma operação na região, na quarta-feira (3). Outras duas pessoas também foram mortas na ação, mas não tinham passagens anteriores.

De acordo com as investigações, todos os suspeitos tinham anotações criminais por roubo. Daniel Carvalho Costa, de 30 anos, já havia sido condenado a mais de cinco anos de prisão pelo crime e também respondia por homicídio, tráfico de drogas e receptação. Já Gabriel de Souza Lavra, de 26 anos, tinha outras passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal.



Já Everton Ivan Chaves Soares, de 22 anos, tinha anotações também por corrupção de menores, enquanto Yuri da Silva Galvão, de 27 anos, respondia por roubo. Além deles, o confronto provocou as mortes de Clayton Lemos, de 36 anos, e Igor Gomes Justiniano de Barros, de 26 anos, que não tinham passagens. A Polícia Civil não informou se eles tinham envolvimento com o crime organizado da comunidade. Ainda não há informações sobre os sepultamentos dos homens.



A operação desta quarta-feira pretendia reprimir roubos de veículos, coibir tentativas de expansão do domínio territorial do Comando Vermelho (CV), bem como remover barricadas das vias da Cidade de Deus. Segundo a Polícia Militar, os seis suspeitos foram encontrados feridos após confronto e, em seguida, encaminhados ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. No entanto, a Secretaria Municipal de Saúde informou que eles já chegaram sem vida à unidade.

A corporação informou ainda que o comando do 18° BPM (Jacarepaguá) vai instaurar um procedimento para apurar as circunstâncias da ação. As câmeras corporais utilizadas pela guarnição estão à disposição do procedimento investigativo. Durante a operação, 12 escolas e três unidades de saúde foram impactadas e tiveram o funcionamento interrompido. Ao todo, foram apreendidos dois fuzis, quatro pistolas, três radiotransmissores e 1,2 tonelada de maconha.