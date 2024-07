Bruno L. Muzy foi socorrido para o Hospital Municipal Souza Aguiar, após acidente na Avenida Brasil - Arquivo/Renan Areias/Agência O Dia

Bruno L. Muzy foi socorrido para o Hospital Municipal Souza Aguiar, após acidente na Avenida BrasilArquivo/Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 06/07/2024 08:10 | Atualizado 06/07/2024 09:08

Rio - Um acidente envolvendo dois veículos deixou um homem ferido, na madrugada deste sábado (6), na Avenida Brasil. A batida entre os dois carros aconteceu na pista central, no sentido Zona Oeste, na altura da estação do BRT, em Benfica na Zona Norte do Rio, próxima à uma loja de materiais de construção. O trecho chegou a ficar interditado e a vítima precisou ser levada para um hospital.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel Central foi acionado às 3h10. No local, as equipes socorreram um ocupante de um dos veículos, com ferimentos moderados. Bruno L. Muzy, de 41 anos, foi levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Ainda não há informações sobre o quadro de saúde da vítima. A pista central chegou a ficar ocupada por conta do acidente, mas foi liberada pouco antes das 4h30, de acordo com o Centro de Operações Rio (COR).