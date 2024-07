Policial foi levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas - Arquivo / Agência O Dia

Policial foi levado para o Hospital Estadual Getúlio VargasArquivo / Agência O Dia

Publicado 06/07/2024 09:34 | Atualizado 06/07/2024 09:35

Rio - Um policial militar foi baleado após uma tentativa de assalto em sua casa, no bairro Vista Alegre, na Zona Norte do Rio, nesta sexta-feira (5). A vítima teria visto os criminosos pela câmera de segurança e tentou impedir a ação.

Segundo a corporação, agentes do 41º BPM (Irajá) foram acionados para o bairro Vista Alegre para verificar uma tentativa de roubo à residência do militar. No local, a filha do PM informou que seu pai teria sido baleado por dois criminosos que invadiram o quintal de sua casa.

O policial foi socorrido Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Ainda não há informações sobre o seu estado de saúde. A 27ª DP (Vicente de Carvalho) foi acionada e realizou uma perícia no local, os agentes buscam imagens das câmeras de segurança. A unidade também informou que realiza outras diligências para esclarecer os fatos e identificar os autores do crime.