Prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA)Arquivo / Agência O Dia

Publicado 08/07/2024 16:43 | Atualizado 08/07/2024 17:42

Rio - Um homem, suspeito de matar o vigia Alcy Ferreira Pompeu, de 68 anos, com cerca de 20 facadas e ocultar o corpo, em junho deste ano, foi preso na estação de metrô do Estácio, na região central do Rio.

A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) na última sexta-feira (5). Os policiais identificaram que o criminoso trabalhava na estação como vendedor de doces em uma barraca.

Segundo a Polícia Civil, as investigações da especializada começaram em junho após a vítima desaparecer. Durante as diligências, equipes foram até a quitinete onde Alcy morava, no Rio Comprido, na Zona Norte, e encontraram vários pontos de sangue no imóvel.



O corpo do vigia foi encontrado dias depois, no canal da Avenida Francisco Bicalho, no Santo Cristo, na Zona Portuária. A identificação do cadáver foi possível após confronto papiloscópico. Exames constataram que ele tinha marcas de cerca de 20 facadas.

Os agentes apuraram que o suspeito era responsável pelo casarão onde a vítima morava. De acordo com as investigações, o homem cobrava aluguel e taxas de moradores alegando que era para os reparos do local. O criminoso e o vigia teriam desavenças e estavam em constante conflitos, o que teria motivado o homicídio.

Segundo a DDPA, outras pessoas teriam participado do assassinato de Alcy e depois retirado os pertences de valor do imóvel dele.

O detido é ex-presidiário e tem extensa ficha criminal por tráfico de drogas, roubo e homicídio. O inquérito do caso foi desmembrado para prosseguimento das investigações e identificação dos demais autores do crime.