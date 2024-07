Sepultamento do soldado Erick Aguiar de Souza contou com cerca de 30 militares - Pedro Teixeira / Agência O Dia

Sepultamento do soldado Erick Aguiar de Souza contou com cerca de 30 militaresPedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 08/07/2024 16:43

Rio - O soldado do Exército Erick Aguiar de Souza, de 19 anos, foi enterrado na tarde desta segunda-feira (8), no Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte. O militar morreu durante um intenso tiroteio no Complexo da Pedreira, em Costa Barros. Emocionada, a mãe do jovem precisou ser amparada ao chegar para a cerimônia.

"Eu não quero enterrar meu filho. Eu quero meu filho. O meu menino. Eu quero. Ele era o meu menino", gritava a mulher, que entrou segurando a boina usada pelo militar. Um dos cerca de 30 colegas do Exército levou a farda de Erick para homenageá-lo.

fotogaleria

"Era um moleque de luz. Amigo sempre. Estava sempre disposto a colocar a gente pra cima e dava a vida pela equipe", disse o rapaz, que preferiu não se identificar. Ainda de acordo com o militar, o curso de formação de cabos dura três meses e faltavam só 29 dias para a conclusão. Em seguida, Erick prestaria serviço no 1º Depósito de Suprimentos, em Triagem, na Zona Norte.

Um outro amigo do soldado, que também não quis se identificar, contou que o apelido do jovem entre os amigos de infância era "Sorriso" por conta da personalidade alegre e engraçada do rapaz.