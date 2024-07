Casa Warner, no Shopping Nova América, ficou completamente destruída após incêndio - Renan Areias/Agência O DIA

Publicado 09/07/2024 06:39 | Atualizado 09/07/2024 13:06

Rio - Um incêndio destruiu uma exposição no estacionamento do Shopping Nova América, em Del Castilho, na Zona Norte, durante a madrugada desta terça-feira (9). No local, funcionava a Casa Warner, espaço interativo que abrigava universos da empresa de mídia americana, Warner Bros.



Em imagens obtidas pelo DIA, é possível ver que a estrutura se resumiu à cinzas. Objetos, painéis, e até mesmo a van do "Scooby-Doo", que fazia parte das atrações, foi queimada.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu às 2h45 e o fogo foi controlado pouco antes das 5h. O incêndio atingiu grandes proporções, mas apesar do susto, não houve feridos.

A exposição, que estreou no dia 14 de junho, contava com figurinos, objetos cênicos e personagens de diversos filmes como Harry Potter, Matrix, Rick and Morty, Annabelle, IT, Scooby-Doo, 300, Looney Tunes e heróis do Universo DC, como Batman, Super-Homem e Mulher Maravilha.

Em nota, o Shopping Nova América informou que ainda não há detalhes sobre as causas do incêndio, que já foi extinto. "O fogo não atingiu nenhuma outra parte do empreendimento, que seguirá com o horário normal de funcionamento. A administração está colaborando na apuração dos fatos e dando todo suporte necessário à operação", disse em comunicado.

Para aqueles que já haviam comprado ingressos para a exposição, o shopping informou que o reembolso e cancelamento serão realizados de forma automática a partir desta terça-feira (9). Em caso de dúvidas, o público pode entrar em contato diretamente com a empresa responsável pela venda, a Ticketmaster.



Procurada, a Polícia Civil disse que caso foi registrado na 44ª (Inhaúma). A perícia foi realizada no local. Testemunhas serão ouvidas e outras diligências serão realizadas para apurar as circunstâncias do incêndio.